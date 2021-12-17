وزير الخارجية الإسرائيلية: عنف المستوطنين وصمة عار

رأى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، أن عنف المستوطنين "وصمة عار على إسرائيل"، مؤكدا عدم التسامح تجاه هذه القضية.واعتبر لابيد، أن "من يهاجم الأبرياء فهو مشاغب ومجرم وسيعامل على هذا النحو". وقال: "لن يكون هناك أي تسامح تجاه هذه القضية".وأكد في مقابلة نشرتها "ذي أتلانتيك" الأميركية أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بصدد تشكيل فريق عمل للحد من العنف. وأضاف "هؤلاء مثيرو الشغب العنيفون الذين يحاولون إضفاء طابع سياسي على حقيقة أنهم ليسوا كذلك. نحن نتحدث عن مجرمين تعتبر "الأيديولوجيا" و"السياسة" مجرد ذريعة.وأشار إلى "استمرار معدل الهجمات العنيفة من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الارتفاع".