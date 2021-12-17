وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

عى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، واصفا إياه بـ"المبدع وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".وقال حاكم دبي، على موقع تويتر، إن الفطيم "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن".وتأسست مجموعة ماجد الفطيم، التي تتخذ من دبي مقرا في 1992، وهي أحد أكبر شركات إنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في حوالى 15 سوقا حول العالم.وبحسب رويترز، فإن الشركة تملك وتدير نحو 26 مركزا للتسوق، و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة في الشرق الأوسط، وامتياز متاجر كارفور في نحو 37 سوقا بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، وتدير أكثر من 280 متجرا.