المفاوض الأوروبي: لدينا أسابيع للاتفاق مع إيران

قال المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، الجمعة، إن أمام المشاركين في المفاوضات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني أسابيع لا أشهر.وجاءت تصريحات مورا في مؤتمر صحفي في ختام الجولة السابعة من المفاوضات النووية التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا.ويبدو أن هذه الجولة نجحت في إحداث تقدم على صعيد الجهود الرامية إلى إعادة إيران إلى الالتزامات بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، مقابل رفع العقوبات الأميركية وعودة الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق، وذلك وفق تصريحات من الجانبين.وذكر مورا: "نحن لا نتحدث عن أشهر بل عن أسابيع. كم أسبوع لا يمكنني أن أحدد ذلك، لأن الأمر يعتمد على عدة عوامل".

وتابع: "هناك شعور بالإلحاح وهو أمر مهم للغاية إذا أردنا حقا أن نحقق النجاح في هذه المفاوضات".وكانت الجولة السابعة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قد بدأت في 29 تشرين الثاني الماضي.وقال مورا عن حصيلة ما جرى في الأيام الماضية، إن المفاوضين الغربيين نجحوا في بناء علاقة عمل مع الوفد الإيراني، "حيث ناقشنا بعمق كبير السياسات الجديدة والحساسيات للسلطات في طهران، كما تطرقنا إلى الملفات الحساسة مثل الالتزامات النووية ورفع العقوبات وتنفيذ الالتزامات والتحقق من تنفيذها".واعتبر أن الجولة الثامنة ستكون مهمة وصعبة، معربا عن أمله في أن تنجح الجولة المقبلة التي قالت إنها ستتم قبل نهاية العام الجاري في الوصول إلى الاتفاق، لأنه لا يوجد الكثير من الوقت.