واشنطن: ليس من مصلحة روسيا الدخول في حرب

أكد مسؤول أميركي، الجمعة، أن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع المتأزم، على الحدود الروسية الأوكرانية، بينما لا تشكل كييف أي تهديد على الأمن الروسي.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه ليس من مصلحة روسيا بدء مغامرة خارجية جديدة، وبدء حرب مع أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مسائل أمنية مع روسيا.

وهدد المسؤول الأميركي إلى أنه "في حال فشلت الدبلوماسية ستكون هناك عواقب وخيمة ومكلفة على روسيا".