14
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أبي أحمد: العلاقات مع تركيا تاريخية ومتجذرة
Lebanon 24
17-12-2021
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم بأنه كان "تاريخيا"، وأكد أن العلاقات بين البلدين "متجذرة" في متانتها.
وقال أحمد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "التقى وفدي مع الرئيس التركي أردوغان اليوم في لقاء ثنائي على هامش القمة التركية الإفريقية".
وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وستستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
من جهتها، ذكر مكتب الرئاسة التركية، أن "الرئيس أردوغان استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من قادة وزعماء الدول الإفريقية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة في إسطنبول".
وأشارت إلى أن "أعمال القمة الثالثة للشراكة (التركية- الإفريقية)، انطلقت تحت شعار (تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك)".
تابع
الأكثر قراءة
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
02:45 | 2021-12-17
17/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
01:24 | 2021-12-17
17/12/2021 01:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
02:39 | 2021-12-17
17/12/2021 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
02:30 | 2021-12-17
17/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-12-17
واشنطن: ليس من مصلحة روسيا الدخول في حرب
16:57 | 2021-12-17
كورونا يجبر الرئيس الفرنسي على إلغاء زيارة إلى مالي
16:32 | 2021-12-17
البنتاغون: لا تغيير بحشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا
16:30 | 2021-12-17
مسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
16:21 | 2021-12-17
بوتين يهنئ البابا فرنسيس بعيد ميلاده
16:10 | 2021-12-17
واشنطن: المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 02:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 02:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 02:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact