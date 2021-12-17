عربي-دولي

البنتاغون: لا تغيير بحشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:32
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، ليلة السبت، أن واشنطن لم ترصد أي تغيير في حجم الحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وقال كيربي إنه لا توجد خطط لدى الولايات المتحدة لتحريك أو إعادة نشر قوات في شرق أوروبا لمواجهة التهديد الروسي لأوكرانيا.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم البنتاغون بعد ساعات قليلة من إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة بشأن أزمة أوكرانيا.

وأضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية: "سنضع مخاوفنا على الطاولة".

وقال أيضا إن أحدث تقييم من الحكومة الأميركية يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بغزو أوكرانيا.

وحشد بوتين عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية، لكن سوليفان أوضح أن "التقييم الحالي للحكومة الأميركية يفيد بأن (بوتين) لم يتخذ قرارا بعد، وعليه فإنه لم يحدث تغيير من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بهذا الشأن".

ورغم ذلك، قال سوليفان إن "صحة التحليل المقدم من المخابرات، للإشارة إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماماً كبيراً وتقوم بتخطيط عملياتي لمثل هذه التدريبات، ثابتة إلى حد بعيد".
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