تقدم "طفيف" بمحادثات نووي إيران لكنه غير كاف





وأوضح المسؤول أن هذه الجولة تعتبر أفضل من سابقتها، لكن الوتيرة التي تمضي بها المفاوضات أبطأ من الوتيرة التي تعمل بها إيران على برنامجها النووي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات.



ولم يستبعد المسؤول الأميركي العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن ذلك منوطا بالإيرانيين.



وأضاف المسؤول أن جميع الأطراف، أي الصين وروسيا والأوروبيون والولايات المتحدة، كانت لديهم رؤية موحدة بشأن نقاط التفاهم، لكن لا يجب الانجرار خلف حماس مبالغ، والقول إنه تم حدوث اختراق خلال هذه الجولة حسب وصفه. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا بشأن برنامج إيران النووي، شهدت بعض التقدم، لكنه غير كاف.وأوضح المسؤول أن هذه الجولة تعتبر أفضل من سابقتها، لكن الوتيرة التي تمضي بها المفاوضات أبطأ من الوتيرة التي تعمل بها إيران على برنامجها النووي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات.ولم يستبعد المسؤول الأميركي العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن ذلك منوطا بالإيرانيين.وأضاف المسؤول أن جميع الأطراف، أي الصين وروسيا والأوروبيون والولايات المتحدة، كانت لديهم رؤية موحدة بشأن نقاط التفاهم، لكن لا يجب الانجرار خلف حماس مبالغ، والقول إنه تم حدوث اختراق خلال هذه الجولة حسب وصفه.





كما قال المسؤول إن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة برفع العقوبات بشرط العودة المتزامنة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



كما قال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة لا تحاول التوصل لاتفاق جديد، بل العودة للاتفاق القديم، وإنه يجب ألا يكون ذلك مشكلة، لكن المشكلة هي أن إيران تقدمت في برنامجها النووي وتجاوزت ما كان في الاتفاق القديم.



كما أوضح المسؤول أن الإطار الزمني للعودة إلى المفاوضات والتوصل لاتفاق نهائي يعتمد على رغبة إيران في المضي قدما. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بكل ما يلزم للمضي قدما، لكن على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات برؤية عاجلة لحل المسائل العالقة.كما قال المسؤول إن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة برفع العقوبات بشرط العودة المتزامنة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.كما قال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة لا تحاول التوصل لاتفاق جديد، بل العودة للاتفاق القديم، وإنه يجب ألا يكون ذلك مشكلة، لكن المشكلة هي أن إيران تقدمت في برنامجها النووي وتجاوزت ما كان في الاتفاق القديم.كما أوضح المسؤول أن الإطار الزمني للعودة إلى المفاوضات والتوصل لاتفاق نهائي يعتمد على رغبة إيران في المضي قدما.