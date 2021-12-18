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مطالبات صحية بالإغلاق "المشدد" لكبح تفشي "أوميكرون" في هولندا

Lebanon 24
18-12-2021 | 00:30
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أفادت وسائل إعلام هولندية يوم الجمعة بأن مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، أوصوا بإعلان الإغلاق العام "المشدد" لمنع تفشي متحور "أوميكرون".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى كانون الثاني 2022.

ونقلت محطة "آر.تي.إل نيوز" وصحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" عن مصادر في لجنة الخبراء، التي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراتها ذات الشأن، بأنها أوصت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

وقال وزير الصحة هوغو دي غونغ للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لـ"أوميكرون"، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وأضاف: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة يوم السبت قبل البت في الإجراءات الجديدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء تمديد الإغلاق حتى الـ14 من كانون الثاني 2022 بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، المفروض منذ أواخر تشرين الثاني.

وإلى جانب ذلك، صدرت أوامر بأن يبدأ إغلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكرا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.
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