ارتفاع أعداد قتلى اشتباكات دارفور.. ودعوات لوقف نزيف الدم

قتل 199 شخصا على الأقل في نزاعات قبلية في دافور، بحسب ما قال الجمعة أطباء دعوا السلطات في الخرطوم إلى وقف "نزيف الدم المستمر" في هذا الإقليم، الذي يصعب وصول المنظمات الإنسانية إليه.



ومنذ مطلع تشرين الأول تمزق اشتباكات بالأسلحة الآلية إقليم دارفور، الذي شهد حربا دامية اندلعت في 2003 واستمرت عدة سنوات ما أوقع 300 ألف قتيل وأدى إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

ووقعت أول الصدامات مطلع تشرين الأول ثم شهد الإقليم جولتين من الاشتباكات الدامية الأولى في 17 تشرين الثاني بسبب خلاف بين رعاة إبل في منطقة جبل مون الجبلية، فيما اشتعلت الموجة الثانية مطلع كانون الأول في منطقة كرنك.



وأسفرت الاشتباكات، وفقا لآخر حصيلة نشرتها نقابة الأطباء في غرب دارفور عن "199 قتيلا"، غالبيتهم لقوا مصرعهم بطلقات نارية.



ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، أدت موجة العنف هذه إلى نزوح 83 ألف شخص منذ بداية تشرين الأول.