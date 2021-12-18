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سوليفان: نحن لا نعرف ما يدور في رأس بوتين

Lebanon 24
18-12-2021 | 00:42
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة تقيم الوضع حول أوكرانيا بأنه لا يزال مستقرا، وأشار إلى أن "روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقوم بتأجيج الوضع حول أوكرانيا".

وأضاف سوليفان، متحدثا في منظمة مجلس العلاقات الدولية: "وفقا للتقييم الحالي للحكومة الأميركية، لم يتخذ الرئيس الروسي بعد قراره. ولم يتغير شيء في هذا المجال خلال الأسبوع الأخير".

وذكر سوليفان، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية تدرس بجدية مثل هذا الاحتمال.

وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا يمكننا التسرب إلى داخل رأس أي زعيم عالمي، فهناك دائما قيود على ما نعرفه أو لا نعرفه".

ويأتي ذلك في وقت سلمت فيه روسيا إلى الشركاء الغربيين حزمة من الاقتراحات الرامية إلى وضع نظام ضمانات أمنية ستتيح خفض التوترات العسكرية في أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
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