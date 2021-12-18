عربي-دولي

تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون جديدة

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:00
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أعلنت تركيا أنها وقعت على اتفاقية جديدة مع ليبيا وذلك على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية، التي تعقد في مدينة إسطنبول.
وتستضيف مدينة إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية بين يومي 16 و18 كانون الأول الحالي.
وبحسب "الأناضول"، فقد وقع وزير التعليم التركي محمود أوزر مع نظيره الليبي موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.
وأوضح أن العلاقات بين تركيا وليبيا تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.
وبدوره، قال المقريف إن تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا على العديد من اتفاقيات التعاون في الآونة الأخيرة، آخرها كان في تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.
 
 
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