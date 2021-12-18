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ترامب: اليهود في أميركا لا يحبون إسرائيل

Lebanon 24
18-12-2021 | 03:06
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن "اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون بها".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" قال ترامب: "اليهود في هذه الدولة لم يعودوا يحبون إسرائيل..سأقول لكم إن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد"، في حين ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأسبق الأميركي باراك أوباما، والرئيس الحالي، جو بايدن، في ما وصفه ترامب بفقدان إسرائيل نفوذها في "الكابيتول هيل"، معربا عن أسفه لأن الأميركيين اليهود صوتوا لصالح الديمقراطيين بأعداد كبيرة.

وأضاف ترامب قائلاً: "اعتاد أن يكون لإسرائيل سلطة مطلقة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما، وأعتقد أن أوباما وبايدن فعلوا ذلك..مع ذلك، وفي الانتخابات، ما زالوا يحصلون على الكثير من الأصوات من الشعب اليهودي، الأمر الذي يخبرك أن الشعب اليهودي، وقد قلت هذا منذ فترة طويلة.. إن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة إما لا يحب إسرائيل، أو لا يهتم بإسرائيل".

واستهدف ترامب أيضا عائلة سولزبيرغر، التي تتحكم في إدارة الشركة التي تنشر صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا: "أعني، انظروا إلى "نيويورك تايمز".."نيويورك تايمز" تكره إسرائيل..تكرههم، وهناك أناس يهود يديرون هذه الصحيفة، أعني عائلة سولزبيرغر".
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