عربي-دولي

السفير السعودي عن مفاوضات فيينا: على إيران الكف عن المماطلة

Lebanon 24
18-12-2021 | 04:30
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أكد السفير السعودي لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، عبد الله بن خالد بن سلطان، ‏أن المملكة تتابع عن كثب محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.

وأشار السفير في بيان عبر "تويتر" إلى أن الأطراف المعنية "أكدت حرصها على مواجهة التصعيد الإيراني لإيجاد الحلول الشاملة"، وجدد دعم المملكة للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولي على دعمها أيضا "لتمكين الوكالة من الرصد والتحقق من أنشطة إيران النووية، بما يوفر التأكيدات السلمية اللازمة حول برنامجها النووي".

ودعا إيران إلى "الكف عن المماطلة، وأن تعي أن "الوقت ليس في مصلحتها، وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة عدم الانتشار".

وتأتي تصريحات السفير السعودي بعد الإعلان عن انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا أمس الجمعة.

وأشاد المبعوث الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا إنريكو مورا بنتائج الجولة، لكنه حذر من تضييق النافذة الزمنية المتوفرة لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه "ليست أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل إلى اتفاق".
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