بند خفي ضمن اتفاقية.. هذا ما تعهدت به أميركا لإسرائيل إذا نشبت حرب مدمرة

وذكرت الصحيفة، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعهدت بمساعدة إسرائيل على إعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية المدنية، التي ستتضرر إثر نشوب حرب إقليمية، بما فيها على سبيل المثال اندلاع قتال مسلح بينها وبين إيران.وقالت الصحيفة إن في الفصل الأخير من خطة الدفاع المشترك الإسرائيلية الأميركية السرّية لحالة طوارئ إقليمية بنداً لا يعرفه سوى عدد قليل في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وتتعهد الإدارة الأميركية، في هذا القسم المعنون بـ"المساعدة لإعادة بناء دولة إسرائيل"، بمساعدة إسرائيل على إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي ستتضرر من حرب إقليمية، على سبيل المثال بينها وبين إيران.وأشارت إلى أن ذلك يشمل إعادة إعمار الموانئ والكهرباء والاتصالات والمياه والطرق، وأي مساعدة أخرى تعين إسرائيل على إعادة إعمار الجبهة الداخلية.وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الدراية بهذا البند قليلة ربما لأنه لم يصبح ساري المفعول حتى عام 2018، وربما لأنه لا أحد يعتقد أن تدميرا سيلحق البنية التحتية على النطاقات التي تتوقعها السيناريوهات المتطرفة.وأضافت أن من المشكوك فيه أن يكون لدى الولايات المتحدة اتفاق مماثل مع دولة أخرى.وأشارت إلى أن الاتفاق مخصص لسيناريوهات متطرّفة، مثل هجوم صاروخي واسع النطاق على الموانئ البحرية، وأنظمة إمدادات الكهرباء والمياه، وغيرها من المواقع الحيوية.وكانت إسرائيل أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها تستعد لتنفيذ هجمات على منشآت نووية إيرانية، وردّ مسؤولون إيرانيون بقولهم إن أي هجوم إسرائيلي سيُردّ عليه.