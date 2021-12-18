عربي-دولي

من الدبابات للطائرات.. أوكرانيا تتحدى روسيا بـ"أسلحة جديدة"

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:00
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تسلمت القوات المسلحة الأوكرانية دفعة جديدة من الأسلحة، في خضم الأزمة المتصاعدة مع روسيا التي تقول تقارير غربية إنها تسعى لغزو جارتها الغربية.
وذكر موقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن جيش بلاده تلقى مؤخرا أسلحة جديدة، بعضها مصنوع محليا، تشمل طائرات حربية وقطع بحرية وآلية عسكرية.

وهذه ثاني دفعة أسلحة تتسلمها أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، إذ أعلنت واشنطن أنها أرسلت أسلحة إليها بينها صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وذكرت تقارير إخبارية أن شحنة الأسلحة الجديدة تشمل 34 مدرعة من طراز "كوزاك" ودبابات قتالية من طراز "T-64BV"، بالإضافة إلى ناقلات جند ومركبات عسكرية أخرى.

ودخلت الخدمة أيضا مقاتلتان متعددة المهام، وطائرتان مخصصتان للتدريب وطائرة نقل وطائرة مروحية.

وبحسب المخابرات الأميركية، فإن روسيا قد تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا بحلول نهاية يناير المقبل، بما يقرب من 100 كتيبة تكتيكية تضم 175 ألف جندي.

لكن الكرملين ينفي وجود خطط لغزو أوكرانيا، متحدثا عن استفزازات غربية وحشود أوكرانية في المقابل، ويؤكد أن التحركات العسكرية الروسية لا تهدد أحدا.

ورغم أن ميزان القوى والعدد يميل لمصلحة روسيا، إلا أن أوكرانيا عملت خلال السنوات السابع الأخيرة بعد حرب شبه جزيرة القرم على تحديث جيشها على نطاق واسع.
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