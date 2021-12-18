عربي-دولي

دبلوماسي روسي بارز: موسكو قد "تصعد" إذا تجاهل الغرب مطالبها

Lebanon 24
18-12-2021 | 07:30
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قال دبلوماسي روسي بارز السبت إن بلاده قد تتخذ إجراءات جديدة غير محددة لضمان أمنها إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اتخاذ إجراءات استفزازية وتجاهلوا مطالبة موسكو بضمانات تمنع توسع الناتو في أوكرانيا.

واتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الغرب باستمرار الضغط على العلاقات مع روسيا، وحذر من أن موسكو قد تصعد الموقف إذا لم يتعامل الغرب مع مطالبها بجدية.

وجاء بيان ريابكوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس بعد يوم من تقديم موسكو مسودات وثائق أمنية تطالب حلف الناتو برفض عضوية أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى والتراجع عن الانتشار العسكري للتحالف في وسط وشرق أوروبا.

ويأتي نشر المطالب وسط توترات متصاعدة بشأن زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا مما أثار مخاوف من حدوث غزو.

وكانت روسيا نفت أن يكون لديها خططًا لمهاجمة جارتها لكنها تريد ضمانات قانونية تستبعد توسع الناتو ونشر أسلحة هناك.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مطلب الضمانات الأمنية في مكالمة مصورة الأسبوع الماضي مع نظيره الأميركي جو بايدن.
وخلال المحادثة، أعرب بايدن عن قلقه بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا وحذره من أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا هاجمت موسكو جارتها.
وقال ريابكوف لوكالة إنترفاكس ردا على سؤال حول التهديد الغربي بفرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، "إنهم يقومون بتوسيع حدود ما هو ممكن في ما يتعلق بروسيا".
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