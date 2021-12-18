15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بيانٌ مهم من شركة "فايزر" بشأن لقاحها ضدّ "كورونا".. هذا ما كشفته
Lebanon 24
18-12-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال بيان صحفي لشركة "فايزر"، إن فعالية جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لكوفيد المخصص للأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، كانت أقل من المتوقع.
وذكر البيان، أنه تقرر اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العمرية، بحسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم".
ووفقا للوثيقة، فقد أجرت الشركتان تحليلاً للمناعة بعد إعطاء المرضى من مختلف الفئات العمرية جرعة ثانية من اللقاح.
وأضافت: "بالمقارنة مع الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً وكذلك للمجموعة العمرية 6-24 شهرا، حيث ظهرت فعالية عالية، لم تظهر أي فعالية عند تطعيم المجموعة العمرية 2-5 سنوات".
وأشار البيان إلى أن الشركتين اختبرتا 3 ميكروغرامات من العقار للأطفال دون سن الخامسة – أي عشر جرعة البالغين.
وجاء في البيان، أن "قرار دراسة استخدام جرعة ثالثة من 3 ميكروغرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات يعكس التزام الشركتين باختيار الجرعة المناسبة بعناية لتحقيق أعلى مستوى من الآمان".
في حالة نجاح الاختبارات، تخطط الشركتان للتقدم بطلب استخدام طارئ للدواء في النصف الأول من عام 2022.
في تشرين الثاني الماضي، وافق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة رسميا، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن إخراجات القيد.. إليكم ما يحصل في "النفوس"
15:44 | 2021-12-17
17/12/2021 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة... منخفض جوي آخر سيضرب لبنان ويستمر لعدّة أيام
02:54 | 2021-12-18
18/12/2021 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
Lebanon 24
تحذيرٌ من أعمال إرهابية في مناطق لبنانية.. هذا ما أعلنته الحكومة الكندية!
14:13 | 2021-12-17
17/12/2021 02:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
02:11 | 2021-12-18
18/12/2021 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
Lebanon 24
"سعر القميص" في لبنان يتخطى الحدود.. الرقم لا يخطر في البال! (صورة)
10:52 | 2021-12-18
18/12/2021 10:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-12-18
خنق وحروق سجائر.. صحافي يروي تفاصيل تعذيبه في سجون ميانمار
12:30 | 2021-12-18
العراق.. الجيش يعلن تحصين 80% من الحدود مع سوريا
12:00 | 2021-12-18
هل ما زال الشرق الأوسط في صدارة أولويات الولايات المتحدة؟
11:30 | 2021-12-18
الجيش الإسرائيلي يعتقل مُسنة في الخليل بحجة اعتدائها على مستوطن
11:27 | 2021-12-18
للمرة الأولى... إستمعوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتكلم العربية (فيديو)
11:00 | 2021-12-18
قائد عسكري إيراني يكشف: العينُ على حدودنا ونراقب تحركات دول الجوار
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 20:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 20:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 20:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact