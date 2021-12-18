بيانٌ مهم من شركة "فايزر" بشأن لقاحها ضدّ "كورونا".. هذا ما كشفته

قال بيان صحفي لشركة "فايزر"، إن فعالية جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لكوفيد المخصص للأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، كانت أقل من المتوقع.وذكر البيان، أنه تقرر اختبار جرعة ثالثة لهذه الفئة العمرية، بحسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم".ووفقا للوثيقة، فقد أجرت الشركتان تحليلاً للمناعة بعد إعطاء المرضى من مختلف الفئات العمرية جرعة ثانية من اللقاح.وأضافت: "بالمقارنة مع الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً وكذلك للمجموعة العمرية 6-24 شهرا، حيث ظهرت فعالية عالية، لم تظهر أي فعالية عند تطعيم المجموعة العمرية 2-5 سنوات".وأشار البيان إلى أن الشركتين اختبرتا 3 ميكروغرامات من العقار للأطفال دون سن الخامسة – أي عشر جرعة البالغين.وجاء في البيان، أن "قرار دراسة استخدام جرعة ثالثة من 3 ميكروغرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات يعكس التزام الشركتين باختيار الجرعة المناسبة بعناية لتحقيق أعلى مستوى من الآمان".في حالة نجاح الاختبارات، تخطط الشركتان للتقدم بطلب استخدام طارئ للدواء في النصف الأول من عام 2022.في تشرين الثاني الماضي، وافق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة رسميا، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.