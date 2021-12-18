عربي-دولي

قائد عسكري إيراني يكشف: العينُ على حدودنا ونراقب تحركات دول الجوار

Lebanon 24
18-12-2021 | 11:00
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حذر قائد عسكري إيراني رفيع من أن جيش بلاده لا يكتفي برصد الأوضاع الأمنية على حدود إيران فحسب، بل ويراقب كل تحركات دول الجوار، مؤكدا وجود حالة من الاستقرار على الحدود مع أفغانستان.

وقال العميد الركن رضا آذریان قائد المنطقة الشمالية الشرقية في تصريحات خلال زيارة ميدانية في محافظة خراسان الرضوية: "على الأعداء أن يعلموا أن القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب مراقبة حدود البلاد، تراقب أيضا تطورات وتحركات دول الجوار".

وأكد آذريان أنه لا توجد مشاكل على الحدود الشرقية وأن الأمن مستتب بصورة كاملة على حدود إيران وأفغانستان.

وقال: "على الرغم من بعض التطورات في أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية، لا داعي للقلق" على أمن إيران، مؤكدا أن قواتها المسلحة على "يقظة" ومستعدة للتعامل مع أي أحداث.

وفي مطلع الشهر الحالي، وقعت اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وعناصر من حركة "طالبان"، تم احتواء التوتر "بتنسيق بين الجانبين"، حسبما ذكرت الخارجية الإيرانية.
 
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