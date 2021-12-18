عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعتقل مُسنة في الخليل بحجة اعتدائها على مستوطن

Lebanon 24
18-12-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-898343-637754349619136918.jpg
Doc-P-898343-637754349619136918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتدى مستوطن وجنود الجيش الإسرائيلي بالضرب على سيدة 65 عاماً، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أحد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها الجنود الإسرائيليون، ما أدى إلى إصابتها بحالة من الإغماء، وتم إحضار مسعفين إسرائيليين لإسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-12-18
16:30 | 2021-12-18
16:00 | 2021-12-18
15:30 | 2021-12-18
15:00 | 2021-12-18
14:30 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website