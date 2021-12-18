عربي-دولي

العراق.. الجيش يعلن تحصين 80% من الحدود مع سوريا

Lebanon 24
18-12-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-898346-637754354977966340.jpg
Doc-P-898346-637754354977966340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، السبت، قرب إنجاز التحصينات على الحدود العراقية السورية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية إن  "الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا"، مؤكداً أنه "لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات.. وأبراج مراقبة حرارية".

وتابع : "إضافة إلى مسلك الحدود العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي، فقد وصلت نسبة إنجاز تحصينها بنسبة 80% لغاية الآن".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية، فيما كان ، قائد قيادة حرس الحدود، حامد الحسيني، قد أكدبدء لسيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال في الحسيني في أكتوبر الماضي عبر بيان صحفي، إن "القوات باشرت بتحصين الحدود مع سوريا، وإكمال الأسيجة المانعة".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود قطعت شوطا كبيرا في تأمين الحدود مع سوريا من الجهة الشمالية الغربية لمحافظة نينوى".

وأشار إلى أن "الحدود تنعم بحالة من الاستقرار الأمني وقطع أغلب عمليات التسلل الإرهابي والتهريب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-12-18
16:30 | 2021-12-18
16:00 | 2021-12-18
15:30 | 2021-12-18
15:00 | 2021-12-18
14:30 | 2021-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website