عربي-دولي

للمرة الأولى... إستمعوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتكلم العربية (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2021 | 11:27
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احتفلت منظمة الأمم المتحدة، باليوم العالمي للغة العربية، وألقى الأمين العام أنطونيو غوتيريس كلمة بدأها بـ"السلام عليكم".

وقال في كلمته بهذه المناسبة: "يسعدني أن أشارككم الاحتفال بيوم اللغة العربية، فهي من إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر التاريخ، فعلى مدى قرون ربطة اللغة العربية بين الشعوب من حلال الأدب والموسيقى والشعر والفلسفة".
وأضاف: "اللغة العربية كانت لغة التواصل الشائعة في مجالات التجارة والفن والعلم، فهي لغة غنية ونابضة بالحياة، وتوحد ملايين الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية".
وتابع: اللغة العربية تربط بين حوالي ملياري مسلم يستخدمونها في صلاتهم ودعائهم، وفي الأمم المتحدة تساهم اللغة العربية يوميا في التواصل المتناغم بين الشعوب والأمم، وحري بنا تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل، وأن نحتفي بتنوع الأسرة البشرية، شكرا".
 
 
 
المصدر: الجديد
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