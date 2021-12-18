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تركيا تعلن تصفية 7 عناصر من "العمال الكردستاني" شمال شرق سوريا

Lebanon 24
18-12-2021 | 16:59
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تصفية 7 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" إن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك/بي كا كا"، خلال محاولتهم شن هجوم على منطقة نبع السلام".

وتابعت: "سنواصل الرد بالمثل على هجمات الإرهابيين".
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