أطباء رئيس سابق يعلنون تعرضه لـ"تعذيب وسوء معاملة"







وكان ساكاشفيلي قد أضرب عن الطعام لمدة 50 يوما، احتجاجا على سجنه بتهمة استغلال السلطة في قضية يصر على أنها مسيسة.





وأنهى الرئيس الأسبق الموالي للغرب صاحب الـ53 عاما، إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى عسكري في مدينة غوري شرقي جورجيا، بعدما تدهورت حالته الصحية. أعلنت لجنة أطباء مستقلة، السبت، أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون حاليا يعاني أمراضا عصبية خطيرة، من جراء تعذيب وسوء معاملة تعرض لهما خلال توقيفه.وكان ساكاشفيلي قد أضرب عن الطعام لمدة 50 يوما، احتجاجا على سجنه بتهمة استغلال السلطة في قضية يصر على أنها مسيسة.وأنهى الرئيس الأسبق الموالي للغرب صاحب الـ53 عاما، إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى عسكري في مدينة غوري شرقي جورجيا، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وقال الأطباء الذين عاينوه في مكان توقيفه، إنه يعاني أمراضا عصبية عدة "من جراء التعذيب وسوء المعاملة والرعاية الطبية غير المناسبة والإضراب عن الطعام لفترة طويلة".



وجاء في بيان الأطباء أنهم شخصوا إصابة ساكاشفيلي بـ"اعتلال دماغي فيرنيكي"، وهو مرض عصبي خطير يهدد حياته، وأيضل بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، فضلا عن أمراض أخرى.