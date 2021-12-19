خطة جديدة بعد ظهور "أوميكرون" في بلد عربي.. وهذا ما حدث للمخالطين!







وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار، إنه "بجانب العزل التام للحالات المصابة، وهم 3 مصريين، فقد خضع جميع المخالطين لهم للفحوص التي أظهرت سلبيتهم".



وأشار عبد الغفار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المخالطين وضعوا تحت الملاحظة والمتابعة، وسيتم إجراء مسحات أخرى لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس".





وأكد أن "حالة المصابين الثلاثة بمتحور أوميكرون مستقرة حتى الآن، ويتلقون العلاج وفقا للبروتوكول المعتمد لفيروس كورونا". اتخذت السلطات المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية الجديدة، بعد الإعلان عن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار، إنه "بجانب العزل التام للحالات المصابة، وهم 3 مصريين، فقد خضع جميع المخالطين لهم للفحوص التي أظهرت سلبيتهم".وأشار عبد الغفار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المخالطين وضعوا تحت الملاحظة والمتابعة، وسيتم إجراء مسحات أخرى لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس".وأكد أن "حالة المصابين الثلاثة بمتحور أوميكرون مستقرة حتى الآن، ويتلقون العلاج وفقا للبروتوكول المعتمد لفيروس كورونا".





وأعلنت مصر مساء الجمعة رصد أول 3 إصابات بـ"أوميكرون" بين 26 حالة إيجابية بكورونا، كانوا ركابا في طائرة وصلت مطار القاهرة قادمة من إحدى الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد.



تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة الطيران المدني في مصر أعلنت تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات، بعد رصد الإصابات بـ"أوميكرون". وتابع المتحدث أن جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية تشهد إجراءات مشددة، لرصد أي إصابات بفيروس كورونا أو بالمتحور الجديد، الذي تأخر ظهوره في مصر بفضل الإجراءات المتبعة، بحسب تعبيره.وأعلنت مصر مساء الجمعة رصد أول 3 إصابات بـ"أوميكرون" بين 26 حالة إيجابية بكورونا، كانوا ركابا في طائرة وصلت مطار القاهرة قادمة من إحدى الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد.تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة الطيران المدني في مصر أعلنت تكثيف الإجراءات الاحترازية بالمطارات، بعد رصد الإصابات بـ"أوميكرون".