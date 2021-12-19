عربي-دولي

بوساطة من دولتين.. السفير الإيراني يغادر اليمن !

Lebanon 24
19-12-2021 | 01:30
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كتبت الحرة:
 
أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر العاصمة صنعاء، السبت، في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وجاءت مغادرة سفير ايران، الدولة الوحيدة التي تعترف بحكومة الحوثيين وتدعمهم، بطلب منهم وفي ظل ظروف غامضة إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية بين الحوثين والسعوديين.

ولم تصدر أي ردود فعل أو تعليقات في طهران وصنعاء وبغداد على مسألة مغادرة السفير.

وكانت إيران أعلنت في تشرين الاول 2020 وصول سفيرها إلى صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض تحالف عسكري بقيادة السعودية السيطرة على الأجواء اليمنية.

والجمعة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن طلب الحوثيين من السعودية السماح لسفير إيران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر إلى وجود "خلاف كامن" بين الجماعة وطهران.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات "مشكلة سياسية تزيد الأعباء على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يستجيبون لإيران".

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حربا دامية بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في 2015.
المصدر: الحرة
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