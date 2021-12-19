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عربي-دولي
الإصابات تتضاعف.. رصد متحور أوميكرون في 89 دولة
Lebanon 24
19-12-2021
|
02:00
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رصدت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون الجديد في 89 دولة. وأشارت إلى أن عدد الحالات المصابة بالمتحور الجديد تتضاعف كل يوم ونصف إلى ثلاثة أيام في المناطق التي ينتشر فيها، وليس فقط العدوى المكتسبة في الخارج.
وأوضحت الصحة العالمية أن "الانتشار الواسع السريع" لأوميكرون عن متحور دلتا تعني أنه من المرجح أن يتفوق على دلتا قريبا ليكون الشكل السائد للفيروس في البلدان التي ينتشر فيها المتحور الجديد محليا.
كما لاحظت منظمة الصحة العالمية انتشارا سريعا لأوميكرون حتى في الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة أو التي تعافت نسبة كبيرة من السكان فيها من كوفيد-19.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بأوميكرون عائدة إلى قدرة المتحور على اختراق المناعة، أو أنه بطبيعته أكثر قابلية للعدوى من المتحورات السابقة، أو مزيج من السببين معا.
وتظل الأسئلة الرئيسية الأخرى حول أوميكرون دون إجابة، بما في ذلك مدى فعالية كل لقاح من لقاحات كوفيد-19 الموجودة ضده.
وأكدت المنظمة على أنه لا توجد بيانات قاطعة حتى الآن حول كيف يصيب أوميكرون الأفراد بكوفيد-19.
صنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق للمرة الأولى في 26 تشرين الثاني.
المصدر: الحرة
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