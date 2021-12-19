عربي-دولي

الإصابات تتضاعف.. رصد متحور أوميكرون في 89 دولة

Lebanon 24
19-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-898462-637754700078222571.jpg
Doc-P-898462-637754700078222571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون الجديد في 89 دولة.  وأشارت إلى أن عدد الحالات المصابة بالمتحور الجديد تتضاعف كل يوم ونصف إلى ثلاثة أيام في المناطق التي ينتشر فيها، وليس فقط العدوى المكتسبة في الخارج.

وأوضحت الصحة العالمية أن "الانتشار الواسع السريع" لأوميكرون عن متحور دلتا تعني أنه من المرجح أن يتفوق على دلتا قريبا ليكون الشكل السائد للفيروس في البلدان التي ينتشر فيها المتحور الجديد محليا.

كما لاحظت منظمة الصحة العالمية انتشارا سريعا لأوميكرون حتى في الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة أو التي تعافت نسبة كبيرة من السكان فيها من كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بأوميكرون عائدة إلى قدرة المتحور على اختراق المناعة، أو أنه بطبيعته أكثر قابلية للعدوى من المتحورات السابقة، أو مزيج من السببين معا.

وتظل الأسئلة الرئيسية الأخرى حول أوميكرون دون إجابة، بما في ذلك مدى فعالية كل لقاح من لقاحات كوفيد-19 الموجودة ضده.

وأكدت المنظمة على أنه لا توجد بيانات قاطعة حتى الآن حول كيف يصيب أوميكرون الأفراد بكوفيد-19.

صنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق للمرة الأولى في 26 تشرين الثاني.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-12-19
03:30 | 2021-12-19
03:00 | 2021-12-19
02:30 | 2021-12-19
01:30 | 2021-12-19
01:00 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website