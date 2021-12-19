"فورين أفيرز": تراجع الجيش الأميركي لا انسحابه... مطلوب في الشرق الأوسط

منذ إعلانه ترشحه للرئاسة، أوضح جو بايدن، مثله مثل سلفيه في المكتب البيضاوي، أنه يريد إعادة التوازن إلى الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. خلال حملة عام 2020، تعهد بايدن بـ "إنهاء الحروب الأبدية في أفغانستان والشرق الأوسط". وبعد توليه منصبه، وعد بالمثل بإيقاف "حقبة من العمليات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل دول أخرى". تعكس مراجعة الموقف العالمي لإدارته، والتوجيه الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت، واستراتيجية الدفاع الوطني المقبلة هذه الحسابات بينما تحول واشنطن تركيزها إلى الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "لكن ما يبدو عليه تقليص حجم الوجود ليس واضحًا تمامًا، خاصة بعد انسحاب أفغانستان المثير للجدل. بالنسبة لبعض ممارسي السياسة الخارجية، فإن هذا لا يعني شيئًا أقل من الانسحاب الكامل من المنطقة؛ أما بالنسبة للآخرين، فإن أي شيء بخلاف التعديلات الطفيفة يعد خطأ جيوسياسيًا فادحًا. هذا اختيار خاطئ، ويبدو أن إدارة بايدن مترددة بشأن المكان الذي يجب أن تهبط فيه الولايات المتحدة وتسحب بعض الموارد من الشرق الأوسط، لكن مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، قد وعدوا أيضًا شركاء إقليميين قلقين بأن "التزام الولايات المتحدة بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد".على الرغم من أن عمليات إعادة تنظيم القوات في وقت سابق، مثل نقل بعض أصول الدفاع الجوي من الشرق الأوسط، قد تم إبلاغها من خلال المراجعة، إلا أنها تتلاعب إلى حد كبير برؤية لتقويم القوات في المنطقة. وبدلاً من ذلك، فهذا يدعو إلى مزيد من الدراسات حول التمركز العسكري للولايات المتحدة".وأضافت المجلة، "إن النقاشات حول كيفية الانسحاب من الشرق الأوسط ليست بالشيء الجديد. لطالما سعت واشنطن إلى تغيير حجم وجودها العسكري في المنطقة، لتنجذب إليها الأزمات والصراعات التي سعت إلى النأي بنفسها عنها. وعد الرئيس دونالد ترامب بالعديد من الانسحابات العسكرية من المنطقة، لكنه أرسل آلافًا إضافية من القوات مع تصاعد التوترات مع إيران في عامي 2019 و 2020. كما وتم تقويض خطط الرئيس باراك أوباما لتقليص مهمة الولايات المتحدة في العراق في العام 2011 بسبب الحاجة إلى محاربة الدولة الإسلامية (داعش) في العام 2014. كما اكتشفت كلتا الإدارتين بالطريقة الصعبة، بأن القول إنك تقوم بتعديل الأولويات والموارد يختلف تمامًا عن تعديلها فعليًا. فبدلاً من النقاشات المستمرة والجدل السياسي، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تقويم رصين للأدوات العسكرية التي ينبغي أن تخصصها للشرق الأوسط. وهذا لا يعني الانسحاب من المنطقة أو التغاضي عنها. لكنه يستلزم تقييمًا واضحًا لكيفية ترتيب أولويات الموارد العسكرية لواشنطن وكيفية ربطها بشكل أوثق بالأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة. في النهاية، هذا يعني أنه يجب على الولايات المتحدة أن تبسط وجودها لتركز بشكل أضيق على حماية نفسها وحلفائها من الإرهاب، وردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، والحفاظ على تدفق التجارة وحرية الملاحة. وهذا يعني أيضًا أن على واشنطن أن تتعلم تأكيد ضرورةاستخدام فن الحكم الدبلوماسي والاقتصادي بدلاً من العمل العسكري، وذلك باستخدام الإمكانات الموثوقة للقوة لدعم الغايات الدبلوماسية، أما القوة الفعلية فتستخدم فقط عندما لا يكون لديها بديل. يأتي الاعتماد الأقل على الدفاع والمزيد على الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع بعض المخاطر، من بينها أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أقل استعدادًا عسكريًا للأزمات التي قد تظهر في المنطقة. لكن مثل هذا الخطر ضئيل بالنظر إلى قدرات واشنطن الكبيرة على إبراز القوة. علاوة على ذلك، فإن سنوات من الوجود العسكري الأميركي المستمر لم تفعل شيئًا يذكر لردع الأزمات الأخيرة في المنطقة. إن اعتماد نهج أكثر دبلوماسية واستراتيجية تجاه الشرق الأوسط يتماشى مع أهداف الولايات المتحدة، ما سيسمح لواشنطن بإعطاء الأولوية لجهودها واهتمامها في مكان آخر. وستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل للرد والعمل على الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط".وتابعت المجلة، "إن الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط عفا عليه الزمن بالتأكيد، هو النابع عن صراعات بدأت وانتهت في بعض الحالات منذ عقود. بدأت واشنطن في البداية بنشر أعداد كبيرة من القوات في المنطقة في أعقاب الأحداث الإقليمية في أواخر السبعينيات وما تلاها من عقيدة كارتر عام 1980، والتي ألزمت الولايات المتحدة بأمن دول الخليج. وسّعت الولايات المتحدة من تواجدها خلال حرب الخليج الأولى ثم توسعت بشكل كبير بعد هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية. وأدت الصراعات المتتالية، مثل العمليات في أفغانستان، وحرب العراق، والقتال ضد داعش، إلى ترسيخ القواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة. تظل بعض المصالح وثيقة الصلة من الناحية الاستراتيجية. حماية الوطن والمواطنين الأميركيين، على سبيل المثال، هي مصلحة واضحة، ولا يزال الشرق الأوسط الكبير منطقة خصبة للشبكات الإرهابية التي تتطلع إلى مهاجمة الولايات المتحدة. لكن العلاقة بين الأنشطة العسكرية لواشنطن ومصالحها الأساسية تتآكل منذ عشر سنوات على الأقل، إن لم يكن أكثر. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تعد تخوض حروبًا برية واسعة، وهذا يعني أنها لم تعد بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات والمعدات الثقيلة القادرة على السيطرة على الأراضي. لكن الوجود الكبير لواشنطن في الشرق الأوسط هو أكثر من مجرد تدمير. لقد أوجدت بيئة يميل فيها صانعو السياسة إلى استخدام الوسائل العسكرية بشكل غير متناسب، بدلاً من الدبلوماسية والاقتصاد، بهدف تنفيذ أجنداتهم. تأمل، على سبيل المثال، إيران. يعطي الدليل الاستراتيجي للأمن القومي الأولوية لوقف انتشار الأسلحة النووية، ولسبب وجيه: قد يؤدي انتشار الأسلحة النووية لطهران إلى اندلاع سباق تسلح في المنطقة. على واشنطن أن تواصل جهودها لمنع إيران من الحصول على قنبلة، وهي عملية تشمل الاستعداد الكامل لضربة. لكن يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في دفع علاوة على استخدام الوسائل الدبلوماسية والاستعداد لاستخدام العمل العسكري كخيار أخير فقط".وبحسب "فورين أفيرز"، "للولايات المتحدة أيضًا مصلحة في الحفاظ على تدفق التجارة وحرية الملاحة في الشرق الأوسط، مما يساعد على دعم النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده واشنطن. ستحتاج إلى العمل مع الحلفاء والشركاء للقيام بدوريات في المناطق البحرية، ولا سيما الممرات الخانقة مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب. لكن مثل هذه الدوريات لا تتطلب قوة عسكرية طاغية أو عملا أحاديا، وهذا ليس مرادفا لتأمين التدفق الحر لنفط المنطقة. لكن هذه ليست المصالح الوحيدة لواشنطن في الشرق الأوسط. أمور أخرى، مثل ضمان سلامة إسرائيل ومواجهة الصين وروسيا في المنطقة، مهمة أيضًا. لكن الديناميات تغيرت. تمتلك إسرائيل القوة الأمنية الأكثر قدرة في المنطقة ولم تعد تستفيد من الوجود المادي للجيش الأميركي، كما فعلت من قبل. تطورت "منافسة القوى العظمى" إلى رمز لمواجهة الصين وروسيا في المنطقة والحفاظ على الموقف العسكري الضروري للقيام بذلك. تفتقر مثل هذه الحجج إلى الفروق الدقيقة والتحليل الأعمق. وتأتي المنافسة في الشرق الأوسط على حساب جهوزية القوة اللازمة للردع في المسارح ذات الأولوية مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لا يمكن أن يعوض التمركز العسكري عن الدبلوماسية أو المشاركة الاقتصادية الأعمق مع الشركاء. يتم خدمة المنافسة بشكل أفضل من خلال أكثر من مجرد القوة العسكرية، ويجب على خبراء السياسة في الشرق الأوسط والصين وروسيا تحديد المزيج الصحيح من الأدوات اللازمة للولايات المتحدة للتنافس بفعالية في المنطقة. على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى جيشها في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب ووقف الانتشار النووي وضمان التجارة المفتوحة، فإن معظم الموارد في المنطقة في الوقت الحالي لا تركز على هذه القضايا. تستطيع واشنطن إعادة التوازن إلى استراتيجيتها وموقفها".وتابعت، "إذن كيف تبدو الإستراتيجية العسكرية المعاد تركيزها؟ إن البصمة التي تؤكد عمليات مكافحة الإرهاب وردع سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية ستعتمد على قوات العمليات الخاصة، والمنصات غير المأهولة، وبعض الطائرات الهجومية التقليدية، والموارد التمكينية الحاسمة مثل التزود بالوقود الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. يستلزم الأسطول البحري المصمم لحماية التجارة سفنًا ذكية قادرة على القيام بالمراقبة البحرية. لا تستلزم أي من هذه المصالح الثلاثة ما يمركزه الجيش الأميركي حاليًا في جميع أنحاء المنطقة: مجموعات كبيرة من القوات البرية وقدرات "ثقيلة" في المحيطات. لذلك يمكن للولايات المتحدة أن تهدئ من عناصر الموقف التي هي بقايا حروب عفا عليها الزمن. يمكن للحكومة، على سبيل المثال، تقليص معسكر عريفجان في الكويت، وهو دقاعدة مخصصة للقوات البرية الثقيلة، وتحويله إلى مركز لوجستي يساعد في زيادة القوات العسكرية الأميركية عند الحاجة. يمكن لواشنطن التفاوض على اتفاقيات وصول طارئة مع شركاء إقليميين حتى تتمكن من نشر قوات وتوسيع نطاق المرافق إذا ومتى لزم الأمر. يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تبتعد عن تشغيل كوكبة من القواعد الكبيرة في الخليج، وبدلاً من ذلك تعتمد نظام قواعد موزعة مصممًا للحفاظ على الأصول الأميركية آمنة. وهذا يعني تحويل الأصول بعيدًا عن بعض القواعد التي يُرجح أن تواجه هجمات من الصواريخ الإيرانية ونحو قواعد خارج نطاق حلقات التهديد الأسوأ، مثل قاعدة موفق سلطي الجوية في الأردن وقاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية. لضمان أن تدخلها البحري يتناسب مع مصالحها، يجب على واشنطن أن تنتقل من وجود مجموعة حاملات هجومية كاملة مخصصة للشرق الأوسط في جميع الأوقات، الى الاعتماد على سفن أصغر. عندما تكون مدعومة بطائرات الدوريات البحرية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فإن هذه الأساطيل الأكثر رشاقة هي في الواقع أفضل لابقاء الممرات البحرية مفتوحة".وأضافت، "لتنفيذ هذا التحول، ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذ خيارات حول كيفية، ومتى، ولماذا يتم تطبيق قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط وبأي أولوية. يجب أن تتماشى هذه الخيارات مع المصالح الإستراتيجية الرئيسية بدلاً من أسوأ السيناريوهات غير المحتملة بشكل كبير. على سبيل المثال، تميز موقف واشنطن في الشرق الأوسط باستمرار بطائرات قاذفة ثقيلة قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. لا ينبغي ذلك. القيمة الرادعة للقاذفات الأميركية حتى الآن قابلة للنقاش، فهي لم تساهم في تباطؤ برنامج إيران النووي، على سبيل المثال. والأهم من ذلك، يمكن لهذه الطائرات أن تصل إلى إيران من أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تتمركز بالفعل. أخيرًا، قد يؤدي وضع الأصول التي قد تُستخدم في حالة الطوارئ الإيرانية إلى خلق توتر مع الشركاء الإقليميين، الذين قد يرغبون في تجنب أن يُنظر إليهم على أنهم طرف في أي هجوم. قد يكون إنهاء تناوب قاذفات القنابل في الشرق الأوسط طريقة أكثر ذكاءً للحفاظ على الموارد والاستعداد، وكلاهما مطلب لواشنطن للتركيز بشكل أفضل على المحيطين الهندي والهادئ، مع تأثير ضئيل أو معدوم على التخطيط للطوارئ".وتابعت، "لا شيء من هذا سيكون سهلا. إن تغيير مزيج الموارد العسكرية في الشرق الأوسط يعني أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى قبول المزيد من المخاطر في المنطقة مما كانت عليه في العقود الأخيرة. هناك احتمال أن تتجسد مخاوف واشنطن وأن الولايات المتحدة قد تضطر بعد ذلك إلى التعامل مع إيران مسلحة نوويًا أو داعش بنسختها الجديدة بأدوات مسلحة أقل متاحة على الفور. من الصعب إلقاء نظرة فاحصة على الكيفية التي تغيرت بها المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بل إنه من الصعب التصرف وفقًا لذلك. ولكن إذا احتفظت الولايات المتحدة بقدرتها على زيادة وجودها في المنطقة، وإذا استمرت الحكومة الحالية في الاستثمار في الموارد الاقتصادية والدبلوماسية التي يتطلبها الشرق الأوسط حقًا، فإن مثل هذه المخاطر يمكن التحكم فيها بشكل أكبر. كما وستسمح إعادة المعايرة لواشنطن بالاستفادة من المزيد من مواردها العسكرية في أماكن، مثل المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، حيث تكون هناك حاجة إليها. كما وستعيد التوازن إلى كيفية تطبيق الولايات المتحدة للدبلوماسية وفن الحكم الاقتصادي في الشرق الأوسط والسماح للبلاد بالاعتماد بشكل أقل على القوة، وستساعد الولايات المتحدة على تعزيز شراكاتها. يعرف الحلفاء في كل من الشرق الأوسط وأوروبا بالفعل أن واشنطن تنوي تغيير وجودها العسكري الإقليمي، وقد بات جزء من تفكيرهم. لكنهم يريدون أن يكونوا جزءًا من عملية استشارية تُعلم كيف تحقق الولايات المتحدة تحولها بعيدًا عن المنطقة، بدلاً من مجرد استيعاب العواقب. من خلال التداول مع الحلفاء حول كيفية تغيير موقفها العسكري مع الاستمرار في الدفاع عن مصالحها الأساسية، يمكن لواشنطن أن تثبت أنها قادرة على العمل عن كثب مع شركائها والاستماع إليهم وبالتالي حملهم على فعل المزيد".وختمت، "لن تبدو الثلاثين سنة القادمة مثل الثلاثين سنة الماضية. من خلال البدء في تغيير موقفها العسكري في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لديها فرصة لتغيير طريقة عملها في المنطقة وخارجها في العقود المقبلة".