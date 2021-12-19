هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأجهزة الأمنية على اعتقال منفذي عملية نابلس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.وقال نفتالي بينيت: "على كل إرهابي أن يعلم بأن إسرائيل ستحاسبه..لا يمكن الاختباء لفترة طويلة..على كل إرهابي أن يعلم بأنه يعيش في الوقت الضائع..الإرهاب لن ينتصر".ويشار إلى أن بينيت حضر غرفة العمليات في الميدان التي أشرفت على عملية القبض على منفذي العملية في مستوطنة "حومش".واعتقل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 4 فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية نابلس الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.