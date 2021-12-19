عربي-دولي

سوريا تغلق كافة موانئها البحرية

Lebanon 24
19-12-2021 | 06:30
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أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية، اليوم الأحد، إغلاق كافة الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.

وكشف المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، في تصريح لوكالة "سانا" أنه سيتم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأشار قبرصلي إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من ازدياد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض مستوى الرؤية.
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