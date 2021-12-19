عربي-دولي

احتجاجات عارمة.. تسمم جماعي بمصنع "آيفون" يفجّر الشارع الهندي

Lebanon 24
19-12-2021 | 09:30
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قال مسؤول بالشرطة الهندية يوم الأحد، إن السلطات اعتقلت العشرات لمشاركتهم في قطع طرق سريعة احتجاجاً على حالات تسمم غذائي في وحدة "فوكسكون" بالهند، والتي تتولى تصنيع هواتف "آيفون" لشركة "أبل".

وكان أكثر من 150 من العاملين في وحدة إنتاج "فوكسكون" بجنوب الهند قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة والتي يقيم فيها أغلبية العاملين.

وذكر مسؤول الشرطة أن حالات التسمم أدت إلى احتجاجات من جانب العاملين وأقاربهم الذين قطعوا طريقا رئيسيا بين تشيناي وبنجغالور لعدة ساعات.

وأضاف أنه تم اعتقال قرابة 70 امرأة و22 رجلا منذ قطع الطريق يوم السبت، وفق ما نقلت "رويترز".
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