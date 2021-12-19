لمواجهة الموت بالجرعات الزائدة.. مدن كندية تسعى لتقنين المخدرات

تسعى مدينة تورنتو، كبرى مدن كندا، إلى إلغاء تجريم حيازة المخدرات غير المشروعة، وذلك مع الارتفاع المضطرد في الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة، وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وأوضح مجلس الصحة في تورونتو في وقت سابق من هذا الشهر إنه يعتزم للحصول على إذن من الحكومة الفيدرالية للسماح لمتعاطي المخدرات بحمل كميات صغيرة للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الهيروين والفنتانيل والكوكايين، دون أي خوف من الملاحقة القضائية، وعلى ألا يشمل الإعفاء الاتجار بالمخدرات، والذي سوف يبقى جريمة جنائية.ويأمل مسؤولو المدينة أن يؤدي إلغاء التجريم إلى تسهيل حصول الناس على المساعدة بحيث لا يتناولون جرعات زائدة تقضي حياتهم، بالإضافة إلى أن ذلك الإعفاء سوف يساعدهم في الحصول على عمل أو وظيفة وتوفير حياة مستقرة لعدم وجود سجلات جنائية تدينهم.وقبل تورونتو كانت مدينة فانكوفر قد تقدمت بطلب مماثل في مايو الماضي ولتسير على خطاها مقاطعة كولومبيا البريطانية، التي قدمت طلبًا خاصًا بها لإلغاء تجريم حيازة المخدرات في تشرين الثاني.وأوضحت كبيرة الأطباء في تورنتو، إيلين دي فيلا، خلال عرض تقديمي بمجلس صحة المدينة في 6 كانون الأول الحالي أن الأساليب الحالية لمكافحة التعاطي ومواجهة خطر الموت بالجرعات الزائدة لم تعد فعالة.وكان قد توفي 6265 شخصًا من جرعات زائدة في العام الماضي، فيما قضى 1772 شخصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، علما أن عدد سكان كندا لا يتجاوز 38 مليون نسمة.ووفقًا لإحصاءات مدينة تورنتو، فقد توفي 531 شخصًا بسبب الجرعات الزائدة من المواد المخدرة في عام 2020، وهو أكبر عدد في عام واحد، ويمثل زيادة بنسبة 81% عن عام 2019.ومنذ حزيران الماضي، قضى 282 شخصًا حتى، ما يعني أن المدينة تتجه إلى تحطيم الرقم الذي سجل في العام المنصرم.وفي فانكوفر، توفي 414 شخصًا بسبب الجرعات الزائدة، فيما مات 355 آخرون بين كانون الأول وأيلول من هذا العام.