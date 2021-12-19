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بسبب أوميكرون.. الكنيست يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي

Lebanon 24
19-12-2021 | 07:30
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قال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي إن 9 من نواب البرلمان الإسرائيلي مطالبين بالدخول في عزل صحي اليوم الأحد.
وعزا المتحدث باسم الكنيست ذلك إلى احتمالية تعرضهم إلى سلالة "أوميكرون" المتحور الأحدث من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان النواب الـ9 على اتصال بمراسل في قناة الكنيست والذي تبين إصابته بفيروس كورونا، وسط شكوك أنه قد يكون أصيب بمتحور أوميكرون.
وفي الأسبوع الماضي، تبين إصابة حارس أمن بالكنيست بمتحور أوميكرون، وفي الأيام اللاحقة تبين إصابة 4 موظفين آخرين بفيروس كورونا يرجح أن أحدهم أصيب بأوميكرون.
ونتيجة لذلك، طلب من العشرات من موظفي الكنيست والنواب الدخول في عزل صحي وفقا للتدابير الخاصة بمواجهة المتحور الجديد.
 
كذلك، يتعين على الأشخاص الحاصلين على اللقاح الكامل الدخول في عزل لمدة 3 أيام على الأقل إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنهم أصيبوا بالمتحور.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع الأسبوعي لمناقشة الوضع الخاص بجائحة كورونا في البلاد.
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