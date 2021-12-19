عربي-دولي

وسط تفاقم الوضع الوبائي.. بايدن يوجه "تحذيراً صارخاً" للأميركيين

Lebanon 24
19-12-2021 | 11:00
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يعتزم الرئيس الاميركي جو بايدن، توجيه "تحذير صارخ" لمواطني بلاده من مخاطر عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في خطاب يلقيه يوم الثلاثاء، في ظل التفشي المتسارع لمتحور "أوميكرون" وارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي على "تويتر": "نحن على استعداد لارتفاع مستويات الإصابة، وسوف يوضح رئيس الولايات المتحدة كيف سنستجيب لهذا التحدي".
وأضافت: "سيذكر الأميركيون أنه يمكنهم حماية أنفسهم من المرض الشديد من كوفيد- 19 من خلال التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين".
وسيعلن بايدن عن خطوات جديدة تتخذها الإدارة لدعم المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة، مع إصدار "تحذير صارخ" لما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين يختارون عدم تطعيمهم، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول في البيت الأبيض.
وحذر خبراء الصحة من موجة إصابات جديدة تزامنت مع وصول متحور "أوميكرون" ونشاط السفر خلال العطلات والطقس الأكثر برودة.
في الولايات المتحدة، توفي 800939 شخصًا بسبب الوباء، وبلغ متوسط الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام 122297 حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، بزيادة 1.5% عن الأسبوع السابق.
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