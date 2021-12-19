عربي-دولي

بنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت

Lebanon 24
19-12-2021 | 13:30
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كشف مسؤول كويتي عن قرب البدء في مشروع سكة حديد يربط بلاده بالسعودية بطول 115 كليو مترا، وبتكلفة تقترب من مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الطرق والنقل البري حسين الخياط، بحسب صحيفة "القبس" السعودية.
وقال الخياط إن مجلس الوزراء أسند المشروع إلى الهيئة العامة للطرق، كاشفا أن المسار الخليجي لمشروع السكة الحديد سيكون من السعودية وصولا إلى منطقة الشدادية بمحافظة الفروانية بالكويت.
وتقدر المسافة التي سيمتد عليها خط السكة الحديد بين السعودية والكويت بـ 115 كيلو مترا، بحسب ذات المسؤول.
وأوضح الخياط أنه تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم على مدى 4 سنوات ونصف.
وختم بالقول إن: "التكلفة العامة للمشروع ستقارب الـ 300 مليون دينار (نحو 991 مليون دولار)"، مؤكدا أنه سيتم إسناده إلى شركة من القطاع الخاص.
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