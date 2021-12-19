17
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
Lebanon 24
19-12-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم الأحد، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تتوقع استلام حزمة كاملة من الوثائق الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" بحلول نهاية الشهر الجاري.
جنيف- سبوتنيك. وأخبر المسؤول وكالة "سبوتنيك" أن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يمكنهم الوصول إلى روسيا لتقييم كفاءة اللقاح قبل استلام الوثائق وفحصها، لذلك، لن تجري المنظمة فحصها قبل كانون الثاني 2022.
وأضاف ياساريفيتش أنه أُعلن عن المواعيد النهائية لتقديم الوثائق في اجتماع لممثلي منظمة الصحة العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي في جنيف أواخر تشرين الثاني.
وتابع جاساريفيتش أنه بعد النظر في الطلب والإجابات المقابلة، ستخبر منظمة الصحة العالمية منتج اللقاح إذا كانت هناك حاجة للفحص الفوري.
في تشرين الأول، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية.
من جانبه قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يتوقع الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة المقبلة.
حاليا، حصل اللقاح الروسي المضاد لفيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، على ترخيص استخدام في 71 دولة بإجمالي 4 مليارات شخص، مما يشكل أكثر من 50% من سكان الأرض.
تابع
الأكثر قراءة
الـ 2022 ستكون سنة ممتازة.. هذا ما توقعته ماغي فرح لمواليد هذا البرج
Lebanon 24
الـ 2022 ستكون سنة ممتازة.. هذا ما توقعته ماغي فرح لمواليد هذا البرج
04:25 | 2021-12-19
19/12/2021 04:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تلاحقها المشاكل أينما ذهبت.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تلاحقها المشاكل أينما ذهبت.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-19
19/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد توقف انهيار الليرة!
Lebanon 24
خطوة قد توقف انهيار الليرة!
23:41 | 2021-12-18
18/12/2021 11:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان من السفيرة الاميركية الى الشعب اللبناني...هذا ما جاء فيه!
Lebanon 24
اعلان من السفيرة الاميركية الى الشعب اللبناني...هذا ما جاء فيه!
04:25 | 2021-12-19
19/12/2021 04:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
07:53 | 2021-12-19
19/12/2021 07:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-12-19
وزير خارجية باكستان: الوضع خطير جداً في أفغانستان
16:43 | 2021-12-19
ترامب عن الرئيس الصيني: "إنه قاتل وعلاقتي معه كانت رائعة"
16:33 | 2021-12-19
من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة بمحافظات مصرية بسبب الطقس
16:30 | 2021-12-19
خلاف بين برلمان ليبيا ومفوضية الانتخابات حول إعلان التأجيل
16:19 | 2021-12-19
التحالف يعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
16:00 | 2021-12-19
دول "تتحدى" أوميكرون".. رفع قيود كورونا رغم زيادة الإصابات
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 02:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 02:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 02:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact