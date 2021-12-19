الصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم الأحد، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تتوقع استلام حزمة كاملة من الوثائق الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" بحلول نهاية الشهر الجاري.جنيف- سبوتنيك. وأخبر المسؤول وكالة "سبوتنيك" أن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يمكنهم الوصول إلى روسيا لتقييم كفاءة اللقاح قبل استلام الوثائق وفحصها، لذلك، لن تجري المنظمة فحصها قبل كانون الثاني 2022.وأضاف ياساريفيتش أنه أُعلن عن المواعيد النهائية لتقديم الوثائق في اجتماع لممثلي منظمة الصحة العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي في جنيف أواخر تشرين الثاني.وتابع جاساريفيتش أنه بعد النظر في الطلب والإجابات المقابلة، ستخبر منظمة الصحة العالمية منتج اللقاح إذا كانت هناك حاجة للفحص الفوري.

من جانبه قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يتوقع الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة المقبلة.

حاليا، حصل اللقاح الروسي المضاد لفيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، على ترخيص استخدام في 71 دولة بإجمالي 4 مليارات شخص، مما يشكل أكثر من 50% من سكان الأرض.

في تشرين الأول، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية.