إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية الحكومة بإدراج 10 دول على القائمة الحمراء، في إطار معايير جديدة تبنتها الوزارة مع اندلاع موجة جديدة من جائحة كورونا وبدء تفشي متحور "أوميكرون".



والدول التي أوصت الصحة الإسرائيلية بتصنيفها هي الولايات المتحدة، وتركيا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهنغاريا، والمغرب، والبرتغال، وسويسرا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم التصويت على التوصية خلال جلسة تلفونية اليوم.



وبعد تصويت الحكومة سيتم الاعتراف بها حمراء ابتداء من تاريخ الـ22 من ديسمبر، وكما هو معروف فإن السفر إلى الدول المصنفة حمراء يلزم العائدين منها بالحجر الصحي.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رصد 40 إصابة جديدة بالمتحور الجديد "أوميركرون" وبذلك ارتفعت الإصابات إلى 175.



وقالت الصحة إنها سجلت 372 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل من بين 35 ألفا و452 فحصا تم إجراؤها، وأضافت أن من بين المصابين 81 حالة وصفت بالخطيرة، بينها 39 مصابا يخضعون للتنفس الاصطناعي.