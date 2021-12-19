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بالفيديو.. استنفار أمني إسرائيلي عند باب العامود في القدس

Lebanon 24
19-12-2021 | 14:04
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استنفرت القوات الأمنية الإسرائيلية عند باب العامود في مدينة القدس بدعوى الاشتباه بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن وهروبه من المكان.

ولاحقاً، أعلنت القوات الأمنية الإسرائيلية عن اعتقال أحد الشبان في البلدة القديمة.
 
 
 
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القدس

باب العمود

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