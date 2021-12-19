عربي-دولي

التحالف يعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

Lebanon 24
19-12-2021 | 16:19
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد، أنه سيوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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