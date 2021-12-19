عربي-دولي

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة بمحافظات مصرية بسبب الطقس

Lebanon 24
19-12-2021 | 16:33
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تقرر تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات المصرية، الاثنين، بسبب سوء حالة الطفس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، بحسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت مصادر حكومية في مصر، إنه تقرر تعطيل الدراسة في محافظات، من بينها العاصمة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد "انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية".
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