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عربي-دولي
ترامب عن الرئيس الصيني: "إنه قاتل وعلاقتي معه كانت رائعة"
Lebanon 24
19-12-2021
|
16:43
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أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ثقته بضرورة تعويض الصين العالم عن تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "على الصين أن تدفع الثمن وأن تتخذ خطوة ما وتعوّض.. لكنها لا تملك مثل هذه الأموال الطائلة كي تدفع هذه التعويضات. أعتقد أن خسائر العالم كله وليس خسائر الولايات المتحدة وحدها تقدر بـ60 تريليون دولار. والصين لا تملك 60 تريليون دولار".
وتابع: "لكن عليهم أن يفعلوا شيئا ما.. فما صنعوه للعام شيء مفزع لا نهاية له".
وخلال مقابلته مع "فوكس نيوز"، صرح ترامب بأن علاقاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت "رائعة" قبل الجائحة، وأضاف: "كنت أعتقد صراحة أنني أعجبه وكان يعجبني".
وعندما قاطعته الصحفية ماريا بارتيرومو صائحة: "إنه قاتل!"، أجاب ترامب: "نعم هو قاتل، لكن علاقتي معه كانت رائعة. وعندما ظهر كوفيد-19، حصلت حكاية جديدة تماما".
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