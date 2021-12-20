10
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الصين: بكين لن تخشى مواجهة واشنطن
Lebanon 24
20-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين، يوم الاثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول الصيني: "بكين سترحب بالتعاون مع واشنطن إذا كان يصب في مصلحة الطرفين"، مشددا على أن المنافسة بين البلدين "يجب أن تكون إيجابية".
وأشار وانغ يي إلى أن "المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقديرات استراتيجية من الجانب الأميركي"، حسبما نقلت "رويترز".
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن، أن سعي الصين لامتلاك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت "يزيد من التوترات في المنطقة".
وتعهد أوستن بأن تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التي تمثلها الصين.
وتعليقا على أحدث اختبار للصين لأسلحة فرط صوتية في يوليو، قال أوستن: "لدينا مخاوف بشأن القدرات العسكرية التي تواصل جمهورية الصين الشعبية السعي وراءها. مرة أخرى، السعي وراء هذه القدرات يزيد من التوترات في المنطقة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وتابع المسؤول الأميركي قائلا: "ذلك يؤكد فقط سبب اعتبارنا جمهورية الصين الشعبية على أنها تحدينا المتصاعد. سنواصل الحفاظ على قدرات الدفاع والردع ضد مجموعة من التهديدات المحتملة من جمهورية الصين الشعبية لأنفسنا ولحلفائنا".
ويثير تنامي القوة العسكرية للصين حالة من عدم الارتياح في واشنطن، وخصوصا بعد الاختبار الذي أجرته في يوليو لسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، مع القدرة على الدوران جزئيا حول الأرض قبل العودة إلى الغلاف الجوي والانزلاق في مسار مناور نحو هدفه.
ويقول الخبراء إن نظام الأسلحة مصمم بشكل واضح بهدف تفادي الدفاعات الصاروخية الأميركية، رغم إصرار الصين على أنها كانت تختبر مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، وليس صاروخا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
11:10 | 2021-12-19
19/12/2021 11:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
07:53 | 2021-12-19
19/12/2021 07:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
16:00 | 2021-12-19
19/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
13:07 | 2021-12-19
19/12/2021 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
00:05 | 2021-12-20
20/12/2021 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2021-12-20
قتيل و125 جريحا في تظاهرات السودان الحاشدة
05:30 | 2021-12-20
تقرير: رئيس الموساد السابق كشف معلومات سرية لمضيفة طيران
05:00 | 2021-12-20
مصرع 30 مراهقا في طقوس ختان جماعية بجنوب أفريقيا
04:30 | 2021-12-20
لماذا الصفقة النووية الإيرانية هي أفضل رهان للامن الإسرائيلي؟
04:09 | 2021-12-20
مصر تكتسي بالثلوج... وتحذير من هيئة الأرصاد
04:00 | 2021-12-20
لليوم الثالث.. مواجهات بين الأمن ومحتجين في تونس
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact