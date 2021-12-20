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عربي-دولي
فاوتشي: "أوميكرون" ينتشر في كل أنحاء العالم وسيصبح مهيمنا
Lebanon 24
20-12-2021
|
01:30
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حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.
وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأحد، إن "هذا الفيروس غير عادٍ"، في إشارة إلى سرعة انتشار "أوميكرون"، مضيفا أن المتحور سيصبح مهيمنا و"سنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".
وأضاف أن المتحور ينتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.
وتابع فاوتشي: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، مطالبا الأميركيين بتلقي التطعيم والجرعات المعززة.
وقال فاوتشي إن الفيروس "ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا".
وينتشر المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.
وأعلن السناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020، على "تويتر"، الأحد، أنهما مصابان بـ"كوفيد 19" وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة، لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحور "أوميكرون".
أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في أنحاء العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر 2019.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الفيروس، مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، خطابا بشأن تطورات الجائحة، في وقت تقود به إدارته حملة جادة دعما للتطعيم.
المصدر:
سكاي نيوز
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