CNBC: مرحبًا بكم في العام 2022.. عام العيش وسط الخطر

استعدوا لعام 2022، عام العيش وسط الخطر. سيتم اختبار العديد من أعمق مكاسب العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن أمن أوروبا وآسيا، ومرونة الحكم الديمقراطي، وتقدم الأسواق المفتوحة، وقدسية الحقوق الفردية، ويقين التقدم البشري، كلها أمور على المحك، بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.وقالت الشبكة في تقرير"لم يحدث أبدًا خلال الثلاثين عامًا التي انقضت منذ نهاية الحرب الباردة أن دخل رئيس أميركي عامًا جديدًا في مواجهة مثل هذا الخليط المتفجر من عدم اليقين السياسي الجيوسياسي والمحلي. إن تلاقي هذه المخاطر الخارجية والداخلية، وسط انقسام سياسي عميق في الولايات المتحدة وحيرة دولية، يزيد من صعوبة أي استجابة فعالة. أضف إلى ذلك الإرتفاع الأكبر للتضخم منذ ثلاثة عقود والعذاب المستمر الذي أحدثه وباء كورونا. كما واليقين بأن كل هذه القضايا ستزيد الشرخ بشكل أكبر بين الدول والشعوب الغنية والفقيرة، ويبدو أن التقلبات العالمية المتزايدة أمر لا مفر منه".وتابعت الشبكة، "بعد عرض ما سبق، هذه هي العوامل الخارجية الثلاثة التي يجب أن تقلقنا بشكل مباشر في العام 2022: إن روسيا مصممة على استعادة السيطرة على أوكرانيا؛ وبالمثل، تصعّد الصين من تهديداتها لاستقلال تايوان؛ وتتحرك إيران بسرعة كبيرة نحو القدرة على اختراق أسلحة نووية لدرجة أن إسرائيل قد تضطر إلى الرد. تتصاعد هذه المخاطر في وقت قد يرى فيه القادة الصينيون والروس والإيرانيون على حد سواء، بعد أن شهدوا انسحاب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أفغانستان وتركيزها المفهوم على القضايا المحلية، أن العام 2022 هو أفضل لحظة حتى الآن لتعزيز طموحاتهم الجيوسياسية. يمكن للمتفائلين بيننا أن يشعروا ببعض الراحة في حقيقة أن هناك مسارًا محتملاً من خلال التجارب المزعجة والصعبة هذه. إن التقدم في التكنولوجيا والرعاية الصحية والوصول البشري الأوسع إلى المعرفة قد يكون بداية حقبة جديدة من التقدم العالمي. هناك أيضًا أكثر من دليل كافٍ على أن الديمقراطيات، ولا سيما الولايات المتحدة، لديها مرونة كافية للارتداد وإعادة التجمع. أظهر التاريخ أيضًا أن أكثر أشكال الحكم سلطوية تثبت في النهاية أنها الأكثر هشاشة. إن صعود الصين الملحوظ كأول تجربة رأسمالية شيوعية في العالم يواجه سلسلة من الانتكاسات، معظمها من صنع الذات".وأضافت الشبكة، "يضاعف الرئيس الصيني شي جين بينغ من القمع المحلي ويعزز سيطرة الحزب الشيوعي على الشركات الصينية الأكثر نجاحًا، لا سيما في مجال التكنولوجيا. وبذلك، فإنه يقيدهم في الأسواق المالية الدولية، وربما يقتل الباندا أو مصدر القوة الذي أرسى المعجزة الاقتصادية للصين. يبدو أن روسيا في عهد فلاديمير بوتين بلد في طور التقدم، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واستعراض العضلات الجيوسياسي من سوريا إلى دونباس. ومع ذلك، فإن ثقل العقوبات الاقتصادية الحالية والجديدة، والتحديات الديموغرافية لروسيا، والاقتصاد المعتمد كليًا على الطاقة سوف يعيق تطلعات بوتين للتراجع عن الإهانات التي تعرض لها في حياته. وفي فيلم وثائقي بثه التلفزيون الروسي يوم الأحد الماضي، قال بوتين إن سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود ظل مأساة لمعظم مواطنيه. تحدث لأول مرة علنًا عن كيف كان عليه العمل في قيادة سيارة أجرة خلال تلك الفترة لتغطية نفقاته. وسأل، "بعد كل شيء، ما هو انهيار الاتحاد السوفياتي؟" وأجاب بالقول، "هذا هو انهيار روسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفيتي". فيما يتعلق بإيران، إلى متى يمكن للنظام أن يتحمل مثل هذا الفساد المستشري؟ لم تنتج الجمهورية سوى القليل من البضائع لشعبها، بينما كانت تشارك في مغامرات باهظة الثمن لا حصر لها في الخارج، في العراق واليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".ورأت الشبكة أنه "ومع ذلك، ربما يشير كل هذا إلى الخطر الأكبر في العام 2022: دوامة عدم اليقين حول الولايات المتحدة. يشكك الخصوم والحلفاء على حد سواء في تماسكنا الداخلي وقدرتنا الخارجية واستعدادنا للعمل. يبدو أن "الغراء" الذي أبقى النظام العالمي متماسكًا خلال معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمتمثل بالولايات المتحدة، "غير عالق" بالنسبة للكثيرين في العالم. أميركا لا تريد أن تحل الصين أو أي شخص آخر محل دورها القيادي العالمي التقليدي، وهي لا تريد الانسحاب من المشهد. لكنها تواجه صعوبة في العثور على وسائل محدثة وفعالة لصياغة الشؤون العالمية. لكي نكون منصفين، قامت إدارة بايدن وفريقها المتميز في العلاقات الخارجية بتشخيص كل من هذه التحديات في وقت مبكر وببراعة. في آذار، أعلن بايدن، "عالمنا عند نقطة انعطاف. لقد تغيرت الديناميكيات العالمية. الأزمات الجديدة تتطلب اهتمامنا. ... هناك شيء واحد مؤكد: لن ننجح إلا في تعزيز المصالح الأميركية والتمسك بقيمنا العالمية من خلال العمل في قضية مشتركة مع أقرب حلفائنا وشركائنا، ومن خلال تجديد مصادرنا الدائمة للقوة الوطنية ". ليس من السهل أبدًا تحويل الخطاب إلى تنفيذ، ولكن هذا ما يجب أن يكون عليه العام 2022. دائمًا ما تكون السنة الأولى للرئيس في المنصب فوضوية، وهذا العام كان كذلك بشكل خاص. الاختبار الحقيقي للسنة الثانية لبايدن سيكون أقل حول ما إذا كانت إدارته تفهم الطبيعة التاريخية للتحديات والمزيد حول ما إذا كان بإمكانها تنظيم نفسها محليًا ودوليًا لإدارة التحديات الجيوسياسية لعام 2022".وختمت الشبكة، "أسوأ من التشكيك في قيمنا، فإن شركاءنا وحلفاءنا قلقون بشأن قدرتنا وكفاءتنا على العمل. سينطلق هذا العام من العيش بخطر بسرعة مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والمزيد من تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا. وستختتم بمؤتمر للحزب الشيوعي الصيني من المرجح أن يجعل الرئيس شي زعيما مدى الحياة وانتخابات التجديد النصفي الأميركية. لكن في هذا العام الذي نعيش فيه بشكل خطير، قد تكون الولايات المتحدة، أكثر من أي فاعل آخر، هي التي ستقود المؤامرة بسبب أفعالها وتقاعسها".