لماذا الصفقة النووية الإيرانية هي أفضل رهان للامن الإسرائيلي؟

مع سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أو JCPOA) في العام 2018، اتخذ ترامب حينها أحد أسوأ القرارات السياسية في التاريخ الحديث. لكنه لم يتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه.بحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الصفقة بشدة كما وأثر على عملية صنع قرار ترامب. الآن، يقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون إن الانسحاب من الصفقة كان أسوأ قرار ممكن للأمن الأميركي والإسرائيلي. إن الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيران. هدفت هذه الصفقة إلى كبح برنامج إيران النووي وكانت ناجحة حتى انسحبت إدارة ترامب من جانب واحد من الصفقة في عام 2018. الآن، تجري إيران والولايات المتحدة محادثات للتفاوض بشأن العودة إلى الاتفاق من خلال أطراف ثالثة في فيينا. ومع ذلك، منذ انسحاب ترامب في 2018، تغير الكثير. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات "الضغط الأقصى" على إيران، وحقق البرنامج النووي الإيراني تقدمًا كبيرًا. وبحسب جيريمي بن عامي، مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة "جي ستريت" الداعية إلى تعزيز القيادة الأميركية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، "أعتقد أنه من المهم حقًا أن نفهم أننا ربما لن نكون في هذه الفوضى إذا لم يدفع بنيامين نتنياهو الجمهوريين، كما ومعارضي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى تبني هذا كسياسة لهم". عندما تم التفاوض على الصفقة الإيرانية لأول مرة في العام 2015، لم يكن ذلك رفعًا سهلاً محليًا أو دوليًا. يشير بن عامي إلى أن "أحد أسباب نجاة الصفقة من مراجعة الكونغرس الأمريكي كان بسبب آراء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية". في العام 2015، خرج العديد من الخبراء الإسرائيليين لدعم الصفقة، قائلين إنها كانت أفضل شيء للعلاقات الإسرائيلية الإيرانية. الآن، يدق الكثيرون ناقوس الخطر بأن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الصفقة الإيرانية. وتابع بن عاني قائلاً: "هذه ليست بمفاجأة". لكنها مهمة".وتابعت المجلة، "وكما قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق (2013-2016) موشيه يعلون "بالنظر إلى السياسة المتعلقة بإيران في العقد الماضي، كان الخطأ الرئيسي هو الانسحاب من الاتفاقية... لقد منحهم ذريعة للمضي قدمًا في التخصيب. يوضح بن عامي أنه ليس فقط وزير الدفاع السابق، أو كبار المسؤولين مثل مدير سابق للموساد، ورئيس سابق للمخابرات العسكرية، هم من يتحدثون علانية، ولكن أيضًا، "ضباط المكتب. وجاء تحليلهم على الشكل التالي، هذه صفقة جيدة ... لا تكسرها ولا تدفع الولايات المتحدة للخروج منها". هذا يدل على أن أولئك الذين يفهمون الصفقة حقًا يرون قيمتها فيها. بدلاً من ذلك، كانت الرسالة التي أرسلها نتنياهو وترامب هي أنهما يفضلان إعطاء الأولوية للمكاسب السياسية القصيرة المدى والمخاطرة بالصراع بدلاً من فعل ما قال الخبراء في كلا البلدين إنه الأفضل للأمن الدولي وهو البقاء في الصفقة. بالعودة إلى الوراء، يلاحظ بن عامي: "أعتقد أن أحد أكثر الأشياء الرائعة في العمل الذي نقوم به جميعًا من أجل السلام والدبلوماسية هو أن بعض أفضل المدققين لدينا هم الأشخاص الذين خرجوا من خدمات الأمن العسكري والاستخبارات". هؤلاء المسؤولون يبتعدون عن عقود من الخبرة في التحليل مع فهم هذه القضايا المعقدة وهم يستنتجون أنه "لا توجد حلول عسكرية للمشاكل السياسية. وهذا هو الإحباط في حياتهم المهنية بأكملها"."وختمت المجلة، "بينما ننتظر أخبار المحادثات في فيينا، يجب التأكيد على أن الدبلوماسية مع إيران هي السبيل الوحيد المعقول للمضي قدمًا. لا يوجد حل عسكري لبرنامج ايران النووي. ويختتم بن عامي قائلاً: "يمكنك أن تقرع السيوف كما تشاء، ويمكنك ... تشغيل جميع التمارين التي تريدها. لكن في نهاية المطاف، فإن توجيه ضربة عسكرية لإيران ليس في مصلحة الأمن القومي لدولة إسرائيل"."