16
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عمره 35 ومناصر للفلسطينيين... رئيساً لتشيلي!
Lebanon 24
20-12-2021
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
استيقظت تشيلي، الموصوفة بواحدة من أبعد الدول عن وسط المنطقة العربية، على رئيس جديد صباح اليوم، هو الكرواتي الأصل Gabriel Boric الأصغر سناً بين كل من عرفتهم دول القارة الأميركية من رؤساء منذ اكتشفها كولومبوس قبل أكثر من 5 قرون، فبعد فرز أصوات 8 ملايين و400 ألف ناخب في الجولة الثانية والأخيرة أمس الأحد، حصل بوريك اليساري المناصر للفلسطينيين على 55.9% منها، مقابل 44.1% لليميني المتطرف José Antonio Kast المولود قبل 55 عاماً لأبوين من أصل ألماني.
بوريك، البالغ 35 سنة، هو من أكبر المدافعين عن إتاوات التعدين في بلاد سكانها 19 مليوناً، وشهيرة بمناجم النحاس بشكل خاص، ومعروف أيضاً بدفاعه عن ضريبة الثروات، كما وتقنين الإجهاض والانتقال إلى التعليم المجاني وإصلاح إنفاذ القانون، وفقاً لما تلخص "العربية.نت" برنامجه الوارد أيضاً في سيرته المتضمنة بأنه كان في 2011 أحد قادة الاحتجاجات الطلابية الضخمة ضد النظام الحالي للتعليم العالي المدفوع الأجر، على حد ما بثته وكالات، توقع بعضها أن ينتهج أسلوب رئيس فنزويلا الراحل هوغو تشافيس، فيتقرّب من كوبا وأنظمة اليسار بأميركا اللاتينية، ويشاكس الغرب وإسرائيل إجمالاً.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات، جرت في 21 تشرين الثاني الماضي، وفيها أعرب تحالف يمين الوسط الحاكم عن دعمه للمرشح خوسيه أنطونيو كاست، الذي حل بالمركز الرابع، فيما دعت أحزاب اليسار والوسط المعارضة إلى دعم بوريك، ولأن أياً من المرشحين لم يحصل على أكثر من 50% من الأصوات بالجولة الأولى، لذلك انتقل أكثر اثنين حصلا عليها إلى جولة ثانية، جرت أمس الأحد، وانتهت بفوز بوريك الذي وعد بإنهاء دور "السيدة الأولى" في التشيلي، المقيم فيها أكثر من 300 ألف فلسطيني بين مغترب ومتحدر.
لسبب أن بوريك الذي سبق وقام في 2018 بزيارة إلى الضفة الغربية مع نائبين مثله في البرلمان، اجتمع خلالها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير متزوج وتقيم معه شريكة تعرف إليها قبل 3 أعوام، وهي عالمة اجتماع اسمها Irina Karamanos وعمرها 32 حالياً، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، أجمعت بأنها يسارية مثله ولن تقوم بدور "التشيلية الأولى" حين يتسلم منصبه في 11 مارس المقبل، بناء على وعد قطعه.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
16:00 | 2021-12-19
19/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
00:05 | 2021-12-20
20/12/2021 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
Lebanon 24
لبنان يدخل في القسم الاخير من المنخفض الجوي.. "انّه الاقسى" وهذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة
06:05 | 2021-12-20
20/12/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم في المستشفى.. "عم يوجعو بطنو"
Lebanon 24
زعيم في المستشفى.. "عم يوجعو بطنو"
01:30 | 2021-12-20
20/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
13:07 | 2021-12-19
19/12/2021 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2021-12-20
للمرة الـ196 منذ 2000.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب رغم أجواء الطقس العاصفة
11:00 | 2021-12-20
مسؤول أميركي: كان لا بد من اختراع إسرائيل لو لم تكن موجودة
10:30 | 2021-12-20
بعدما نعت الرئيس الصيني بـ"القاتل".. بكين ترد على تصريح ترامب
09:30 | 2021-12-20
استخبارات كوريا الجنوبية تحذر من احتمال وقوع "هجمات إرهابية"
09:00 | 2021-12-20
الأمن التركي يعتقل مشتبهين من "داعش" في عملية أمنية
08:30 | 2021-12-20
ليبيا.. شبح تأجيل الانتخابات يلوح في الأفق
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact