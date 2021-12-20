مصر تكتسي بالثلوج... وتحذير من هيئة الأرصاد

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجا تغطي محافظة الإسكندرية





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق بوغازي الميناء لحين تحسّن الأحوال الجوية، والتي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.



ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية لـ 11 درجة مئوية، الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.



وعلّق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية، في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.