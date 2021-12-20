من هولندا إلى أميركا.. أوميكرون يفسد عيد الميلاد

كتبت الحرة: تسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في 89 دولة حتى الآن في موجة جديدة من الإغلاقات في أوروبا وإلغاء خطط الاحتفالات بموسم الأعياد السنوي.وبات المتحور أوميكرون هو السلالة السائدة من إصابات كوفيد-9 في المملكة المتحدة، وفقا لتقديرات صحيفة "وول ستريت جورنال" المستمدة من البيانات البريطانية الرسمية.في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم تسجيل ما يقرب من 83 ألف حالة إيجابية جديدة بكوفيد-19، وفقا للبيانات الصادرة الأحد.خلال الأسبوع الماضي، كانت الحالات الجديدة أعلى بنسبة 52 بالمئة في المتوسط مما كانت عليه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع عدد الفحوصات بنسبة 19 بالمئة.وألغيت العديد من المباريات الرياضية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب الحالات الإيجابية في الأندية الإنكليزية.وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن البديل الجديد سيكون هو السائد بالدنمارك في غضون أيام.وأعادت هولندا، الأحد، فرض الإغلاق التام مع إغلاق جميع المتاجر والحانات والمطاعم غير الضرورية حتى منتصف يناير، فيما ستحظر ألمانيا المسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من، الاثنين، بسبب الارتفاع السريع في عدد الإصابات بأوميكرون هناك.وينتشر متغير أوميكرون بالفعل في ألمانيا، ولكن على عكس المملكة المتحدة أو الدنمارك، لم يصل لمرحلة أن يكون هو السلالة السائدة بدلا من دلتا.ومع ذلك، يتوقع معظم العلماء أن يصبح أوميكرون سائدا بألمانيا أيضا في غضون أسابيع.بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشال مارتن، قيودا جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد، بما في ذلك حظر التجول بعد الثامنة مساء وإيقاف عمل الحانات والمطاعم والفعاليات الحية.في فرنسا، لم تعلن الحكومة عن أي عمليات إغلاق أو حظر تجول بسبب أوميكرون. وبدلا من ذلك، تقترح الحكومة على المسؤولين المحليين إلغاء الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في الأعياد، وتدفع باتجاه حصول المزيد من الناس على جرعات معززة من اللقاح.وألغت باريس بالفعل احتفالاتها التقليدية بليلة رأس السنة الجديدة في شارع الشانزليزيه الشهير.والجمعة، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون من شأنه أن يجعل الوصول للعديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الذهاب إلى مطعم أو متحف، مشروطة بالتطعيم الكامل.ويمكن للأشخاص تقديم اختبار فيروس كورونا السلبي أو دليل على التعافي من المرض خلال فترة قصيرة للدخول لتلك الأماكن في الوقت الحالي.وفي الولايات المتحدة، قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الأحد، إنهم يفكرون في إجراء تغييرات على احتفال المدينة بليلة رأس السنة الجديدة في تايمز سكوير، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ قبل احتفالات عيد الميلاد.وقال العمدة الديمقراطي: "نحن بالتأكيد ننظر في التحدي الجديد الذي نواجهه".وسجلت نيويورك، الأحد، 22478 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي منذ أن أصبحت الاختبارات منتشرة على نطاق واسع.وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية، ومستشار البيت الأبيض للشؤون الطبية، أنتوني فاوتشي، الأحد، من أنه "من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة أرقاما قياسية من حالات كورونا، والحاجة لدخول المستشفيات، والوفيات مع انتشار متغير أوميكرون بسرعة.وكشف الخبير الصحي عن أن أوميكرون أصبح يمثل 50 بالمئة من الإصابات في مناطق معينة من البلاد، واصفا المتحور بأنه "استثنائي"، "وأنه من شبه المؤكد أنه سيكون البديل المهيمن في الولايات المتحدة".وقال فاوتشي في تصريحات لقناة "أيه بي سي" الإخبارية إنه لا يتوقع تحرك الولايات المتحدة نحو إغلاق واسع النطاق. مردفا: "لا أتوقع نوع الإغلاق الذي رأيناه من قبل، لكنني بالتأكيد أرى احتمال حدوث ضغط على نظام المستشفى لدينا".ويتوقع أن يخاطب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشعب، الثلاثاء، لطرح آخر الإجراءات التي تقوم بها إدارته لمواجهة الفيروس.،في سياق متصل، صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية على توسيع قائمة الدول الحمراء، وذلك بموجب توصية اللجنة المكلّفة بتصنيف الدول التابعة لوزارة الصحة التي تمت مناقشتها أمس خلال جلسة الحكومة.وبمقتضى ذلك، سيتم تعريف كل من إيطاليا، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وألمانيا، والمجر، والمغرب، والبرتغال، وكندا، وسويسرا وتركيا كدول حمراء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، رهنًا بموافقة لجنة الدستور التابعة للكنيست.