قتيل و125 جريحا في تظاهرات السودان الحاشدة

قتل متظاهر وأصيب 125 سودانيا خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها السودان أمس في الذكرى الثالثة للثورة بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"عن أطباء ووزارة الصحة .وقالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان اليوم إن "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة" قتل "يوم أمس (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النيل بالخرطوم".واضافت اللجنة أنها "تأخرت في اعلان مقتل المتظاهر التزاما للمعايير التي تلتزمها للتقصي والتأكد من التفاصيل".