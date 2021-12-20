عربي-دولي

بسبب "خطأ بشري".. حريق يضرب غواصة حربية إسرائيلية

Lebanon 24
20-12-2021 | 07:00
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كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم الاثنين، أن حريقاً اندلع على متن غواصة من فئة "دولفين" تابعة للبحرية الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أثناء تفقدها فنيا في قاعدة بمدينة حيفا.

وذكرت الصحيفة، أن الحريق اندلع أثناء إصلاح عطل فني في غواصة سبق أن تم الإعلان عن خروجها من الخدمة، وأن سبب الحريق يعود إلى خطأ بشري من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، مشيرة إلى أن أضراراً "كبيرة نسبيا" لحقت باللوحات الكهربائية داخل الغواصة.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة على الحدث، أن تصرف عضو الفريق الفني بشكل مناسب حال دون اندلاع حريق أكبر وانتهاء الحادث بشكل أكثر خطورة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. وأسفر الحريق عن ضرر طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة"، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وذكرت الصحيفة أنه منذ حوالى 4 أشهر أصيب جندي بجروح خطيرة خلال عمل تقني داخل سفينة بحرية، وتسبب حينها ذلك بحريق على متنها، كما وقعت عدة حوادث سلامة أخرى في سلاح البحرية مؤخرا، وفي أعقابها تم فصل قائد "رفيع نسبيا" وتوبيخ آخرين.
 
 
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