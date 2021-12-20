استخبارات كوريا الجنوبية تحذر من احتمال وقوع "هجمات إرهابية"

حذرت وكالة الاستخبارات الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، من احتمال قيام جماعات إرهابية متطرفة بأعمال إرهابية في أي مكان من أنحاء العالم بمناسبة نهاية العام وبداية عام جديد.وأشار مركز تكامل معلومات الإرهاب التابع للوكالة في تقرير إلى احتمال كبير لقيام الجماعات الإرهابية المتطرفة بهجمات إرهابية تستهدف أهدافا سهلة مثل المواطنين العاديين خلال الأعياد الغربية مثل عيد الميلاد.وذكرت الوكالة أنه من الممكن أن تتحول المظاهرات الاحتجاجية ضد التطعيم الإلزامي ضد كورونا في أوروبا ودول أخرى إلى تجمعات عنيفة أو أن تصبح أهدافا للهجمات الإرهابية.وأفادت بأنها تعتقد بأن التهديد الإرهابي موجود ليس في الدول الغربية والمناطق غير المستقرة فحسب، بل وفي كوريا الجنوبي أيضا.وقال مسؤول في الوكالة إن الإرهاب أصبح بشكل متزايد تهديدا واضحا وقائما بالفعل، متعهدا بتكثيف الجهود لحماية المواطنين والأمن العام.